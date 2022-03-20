الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأكاديمية البحرية: نتطلع للارتقاء بمستواها وتقديم خدمات تعليمية مختلفة

الاكاديمية
الاكاديمية

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية، إن الأكاديمية تتطلع دوم ًا للارتقاء بمستواها من حيث تقديم الخدمة التعليمية  المتطابقة وأحدث ما وصلت إليه الجامعات العالمية وان هذا لم يكن ليتحقق دون الاستعداد الدائم للمستقبل من خلال تطوير قدراتنا وإمكانياتنا التعليمية والتدريبية والاطلاع على كل المستجدات في ذلك المجال من خلال عقد الشراكات مع كبريات الجامعات في العالم والمراكز التعليمية والبحثية للوصول بخريجي الأكاديمية العربية إلى الحد الذي يؤهلهم لأقتحام المستقبل متسلحين بالعلم. كذلك لا نغفل لدعم  الكامل الذي تقدمه جامعة الدول العربية والتي جعلت الأكاديمية في مصاف المنظمات العاملة في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات وخدمة المجتمعين العربي والإفريقي. والدعم المستمر التي تحصل عليه الاكاديمية من جمهورية مصر العربية دولة المقر.

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر النقل البحري اليوم، بحضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أن  الأكاديمية أصبحت عضوًا فى العدد من المنظمات والمجالس الدولية ذات الثقل في المجال البحرى كعضويتها في مجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية والمجلس التنفيذي للجامعات البحرية الدولية بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية تهدف إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني لجميع الدول العربية حيث تمثل الأكاديمية الجامعة العربية في المنظمة البحرية الدولية IMO، لقد حققت الأكاديمية العديد من الانجازات التعليمية والتدريبية والبحثية وبخاصة في مجالات النقل البحري والعلوم الهندسية والإدارية يأتي هذا من منطلق نهج الأكاديمية لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في تلك المجالات وسعيها للحاق بركب المستجدات في تلك المجالات الحيوية.

واستطاعت الأكاديمية ان تقفز من الإقليمية إلى العالمية واحتلت مكانة بارزة بين المؤسسات التعليمية. وبادرت الأكاديمية من خلال فرعها فى مدينة العلمين الجديدة بإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في سبتمبر ٢٠١٢ حيث يعد الذكاء الاصطناعي إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا.  

رئيس الأكاديمية البحرية نتطلع دائما للاتفاظ بمستواها خدمات تعليمية مختلفة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية ألبوم

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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