الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 20 عاطلًا ضُبطوا بحشيش وأفيون وأسلحة نارية فى القليوبية

مخدرات
مخدرات

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بحبس 20 عاطلا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم سلاحان ناريان «رد خرطوش وطبنجة، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار»، و145 جراما من مخدر البانجو، و255 جراما من مخدر الهيروين، و715 جراما من مخدر الحشيش، و220 جراما من مخدر البودر، و180 جراما من مخدر الاستروكس، و282 قرصا مخدرا.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

النيابة العامة في القليوبية القليوبية حملة أمنية التحقيقات سقوط مصادرة المضبوطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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