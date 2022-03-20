«ضحية الغاز».. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة شاب وفتاة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، بتشريح جثتي شاب وفتاة توفيا بسبب تسريب غاز بشقة سكنية، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن المتوفيين تجمعهما علاقة صداقة، ويلتقيان بالشقة المستأجرة، ولقيا مصرعيهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.



توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أصدقاء الشاب والفتاة اكتشفوا تغيبهما، وعدم الاستجابة للاتصالات الهاتفية، فتوجه 3 من أصدقائهما إلى الشقة التي شهدت الحادث، واستعانوا بحارس العقار، وتمكنوا من كسر باب الشقة وعثروا عليهما مفارقين الحياة.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تعرض الشاب والفتاة لاختناق بسبب تسرب الغاز.



استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتي الشاب والفتاة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.