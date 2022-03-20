مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة إمبابة، في الجيزة، وجارٍ تكثيف الجهود حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع فتاة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن فتاة لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، حيث أصيبت بكسور ونزيف أدى إلى وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.