الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

سقوط
سقوط

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة إمبابة، في الجيزة، وجارٍ تكثيف الجهود حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع فتاة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن فتاة لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، حيث أصيبت بكسور ونزيف أدى إلى وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. 

وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

فتاة تكثيف الجهود الجيزة منطقة إمبابة الطابق الرابع سقوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

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