ترامب يتهم بايدن بالفشل فى وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في اجتماع حاشد لمؤيديه في فلوريدا، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، خليفته جو بايدن بالفشل في "وقف إراقة الدماء" جراء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال: "ما يحدث هناك كارثة.. نحتاج إلى وقف هذا الجنون، يقول بايدن: لا ينبغي لنا الهجوم، فهذه قوة نووية، لا يجب أن نفعل هذا.. إنه خائف جدًا".

وتابع: "لو كنت رئيسًا، لما كان هنالك صراع في أوكرانيا ولم يكن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ليفعل ذلك أبدًا، لقد رأى ضعف (واشنطن)، ورأى أشياء لم يرها من قبل. في بلدنا".

وتابع ترامب قائلًا: "أنا الشخص الذي أرسل إلى أوكرانيا منذ وقت طويل جدًا (أنظمة صواريخ Javelin المضادة للدبابات).. بينما أرسل أوباما وبايدن (الرئيس السابق ونائب رئيس الولايات المتحدة) لهم بطانيات".

يأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، أن ضابطًا من ضباط هيئة الأمن الأوكرانية سلم نفسه طوعًا للقوات الروسية، وأدلى بمعلومات عقب تسليم نفسه تفيد بأن القوميين المتطرفين من كتيبة "آزوف" يخططون لتنفيذ هجوم ضد دبلوماسيين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، على أن يتم تقديم الحادث على أنه اعتداء نفذته القوات الروسية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن كوناشينكوف قوله، خلال مؤتمر صحفى، أن الهدف من الاستفزاز المخطط له هو تعزيز الضغط على الدول الغربية للحصول على فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وإرسال مزيد من الأسلحة الغربية لكييف.

وكانت قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتًا"، بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.

وأضافت الوزارة في بيان: "نجح المحتلون جزئيًا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف"، ولم تحدد الوزارة في بيانها ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر.