الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«حماة الوطن» يفتتح الملتقى الأول لَمحافظات جنوب الصعيد بنجع حمادي

وفد حزب حماة الوطن
وفد حزب حماة الوطن

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، السبت، الملتقى الأول لأمانات محافظات سوهاج وقنا والأقصر و البحر الأحمر، تحت رعاية اللواء الحسن على عباس، أمين عام حزب حماة الوطن بقنا، وماجد طوبيا المستشار السياسي للحزب، بمشاركة قرابة 1000 من قيادات حماة الوطن بمحافظات الصعيد.

شهد الملتقى الأول افتتاح معرض المشغولات اليدوية الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، قدم من خلاله شباب الحزب معروضاتهم الفنية والمشغولات ذات الجودة العالية، والتي لاقت استحسان الحضور.

مع انطلاق فعاليات الملتقى الأول لأمانات حماة الوطن بمحافظات الصعيد، قال طوبيا إن الحزب استطاع خلال الفترة الماضية من تحقيق تلاحم حقيقي وملموس بين جموع المواطنين، وتواجد ميداني غير مسبوق، شملت ثماره كل مناحي الحياة السياسية والإجتماعية والتنموية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الملتقى، أكد أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا أن الأمانة تمكنت في فترة وجيزة من تنفيذ أكثر من 200 فعالية متنوعة، شملت تسيير القوافل الطبية المتخصصة وتنظيم المعارض، والاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، والأنشطة الرياضية، وافتتاح عيادات حزب حماة الوطن التخصصية، إضافة إلى تفعيل المبادرات الخدمية والتنموية، و عقد البرامج التدريبية والندوات التثقيفية.

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن بقنا، أن أمانة المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ رؤية حماة الوطن الرامية لتفعيل العمل الميداني والتواجد الدائم بين المواطنين، والاستجابة الفورية لمطالبهم والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتساقا مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة الرئيس السيسي، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

ونقل اللواء الحسن على عباس، تحيات الفريق جلال هريدي مؤسس حزب حماة الوطن، لكل قيادات وأعضاء الحزب بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر والبحر المشاركين في فعاليات الملتقى الأول، مضيفًا أن قيادات الحزب بالأمانة المركزية تثمن الدور الرائد الذي تقوم به أمانات محافظات الصعيد على وجه العموم وأمانات المرأة والشباب على وجه الخصوص.

ووجه د.أحمد الديب ، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، التحية والتقدير لأمانة الحزب بمحافظة قنا على تنظيمها للملتقى الأول لأمانات جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق الترابط والتلاحم بين أعضاء الحزب بمحافظات الجنوب وتنسيق العمل الحزبي من أجل تنفيذ رؤية حماة الوطن و استراتيجيته الرشيدة في العبور نحو الجمهورية الجديدة.

وخلال فعاليات الملتقى قدم العمدة علاء راجح، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر والوفد المرافق له ورقة عمل تضمنت رؤية أمانته للنهوض بالعمل الحزبي وتفعيل المشاركة المجتمعية البناءة وتوسيع قاعدة الحزب الجماهيرية في كل المحافظات.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن السيد محمد الشناوي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر، أكد محمد همام أمين المجالس النيابية والمحلية بالبحر الأحمر على تقديره البالغ لأمانة محافظة قنا، باستضافتها لفعاليات الملتقى الأول لمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن أمانته نفذت العديد من الفعاليات الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تتسق مع رؤية حماة الوطن في خدمة الوطن والمواطنين.

وشهد ملتقى حزب حماة الوطن محاضرات نوعية قدمها الدكتور أحمد الصادق أمين التنظيم بمحافظة قنا، و خالد الشاذلي الأمين المساعد رئيس لجنة المصالحات، واللواء مصطفى خلف، الأمين المساعد، بلورت رؤية حماة الوطن لتطوير العمل الحزبي بجنوب الصعيد.

وأطلق الملتقى الأول لأمانات حزب حماة الوطن لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر مبادرة "من أجل أولادنا نحافظ على مناخنا" والتي تهدف للمحافظة على المناخ، والمقرر تنفيذها في الأول من شهر أبريل المقبل، من خلال إقامة الندوات التثقيفية والإبلاغ عن المخالفات التي تؤثر في المناخ، وغلق المقالب العشوائية بالتعاون مع الإدارات المحلية، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمنع حرق المخلفات الزراعية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والحد من استخدام المصانع للمازوت.

وخلال فعاليات الملتقى قدمت أمانات المراكز الفرعية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر والبحر أوراق العمل الخاصة بها، وخططها التنموية المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة.

وزارة الزراعة محافظة قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبة افتتاح معرض القيادة السياسية جنوب الصعيد حزب حماة الوطن

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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