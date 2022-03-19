السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال على معرض أهلاً رمضان بمطروح.. والأهالي: «لازم كلنا نتكاتف» (صور)

معرض اهلا رمضان بمطروح
معرض اهلا رمضان بمطروح

شهد معرض رمضان بمدينة مرسى مطروح، السبت، إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 21%.

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وأجرت “الدستور” لقاءً مع المواطنين داخل معرض أهلاً رمضان الذي أقيم في مدينة مرسي مطروح، لرصد آراء الأهالي حول الأسعار.  

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وأشاد عدد من المواطنين الذين قاموا بالشراء من المعرض التي قامت مطروح ومديرية التموين بإقامته بأسعار مخفضة المعروضات وأسعارها: “شكرًا للدولة لتوفير المعارض بأسعار مخفضة.. لازم كلنا نتكاتف عشان نساعد الدولة”. 

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أوضح مشرف معرض أهلاً رمضان، خلال حديثة لـ"الدستور، أن أسعار المعرض مخفضة بنسبة تتجاوز الـ 22% للتخفيف على المواطنين، مؤكدًا أنه يتم متابعة الأسعار يوميًا في الأسواق لتخفيضها داخل المعرض.

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محافظة مطروح السلع الغذائية اهلا رمضان أسعار مخفضة اقبال المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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