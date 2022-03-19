إقبال على معرض أهلاً رمضان بمطروح.. والأهالي: «لازم كلنا نتكاتف» (صور)

شهد معرض رمضان بمدينة مرسى مطروح، السبت، إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 21%.

وأجرت “الدستور” لقاءً مع المواطنين داخل معرض أهلاً رمضان الذي أقيم في مدينة مرسي مطروح، لرصد آراء الأهالي حول الأسعار.

وأشاد عدد من المواطنين الذين قاموا بالشراء من المعرض التي قامت مطروح ومديرية التموين بإقامته بأسعار مخفضة المعروضات وأسعارها: “شكرًا للدولة لتوفير المعارض بأسعار مخفضة.. لازم كلنا نتكاتف عشان نساعد الدولة”.

أوضح مشرف معرض أهلاً رمضان، خلال حديثة لـ"الدستور، أن أسعار المعرض مخفضة بنسبة تتجاوز الـ 22% للتخفيف على المواطنين، مؤكدًا أنه يتم متابعة الأسعار يوميًا في الأسواق لتخفيضها داخل المعرض.