السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة آثار النوات وتنفيذ وحدات شاطئية: الإسكندرية تستعد لاستقبال الصيف (صور)

استعدادات الإسكندرية
استعدادات الإسكندرية لفصل الصيف

أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، السبت، جولة على شواطئ القطاع الشرقى بالإسكندرية؛ تفقد خلالها استعدادات الشواطئ لاستقبال صيف 2022 وتحديد أماكن الوحدات الشاطئية الجديد: (دورات المياه- المنافذ- المخازن- المكاتب الإدارية)، والتى ستحل محل الوحدات الخشبية المتهالكة والتى تم إزالتها في نوفمبر الماضي وبما لا يحجب رؤية البحر بقدر الإمكان.

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وحدات شاطئية وفق الهوية البصرية

وتم تصميم تلك الوحدات بشكل يتناسب مع مشروع الهوية البصرية الذي تنفذه محافظة الإسكندرية بإشراف مباشر من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وبما يتضمنه ذلك من توحيد أشكال وتصميمات تلك الوحدات والبوابات وزي العمال وألوان الشماسي واستراحات المواطنين على طريق الكورنيش وبشكل يليق بالإسكندرية وشواطئها.

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كما قام رشاد بالمرور على شاطئ المندرة المجاني لمتابعة أعمال رفع كفاءة الشاطئ والتطورات والتجهيزات الخاصة بإعادة إنشاء المساحة المخصصة لاستقبال ذوى الهمم وكذلك الرامب المخصص لنزولهم لمياه البحر والذي سيَسمح باستقبال عدد أكبر من أصحاب الإرادة وملوك الكراسي هذا العام.

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تجنب تكرار شكاوى الصيف الماضي

وقال رشاد إن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تعمل بكامل طاقتها لاستقبال فصل الصيف، وشهر رمضان المعظم، حيث تم تسجيل كافة شكاوى الرواد فى الصيف الماضي وعرضها على لجنة شكلت خصيصا لدراستها ووضع أنسب أسلوب لتلافيها ومنع تكرارها موسم الصيف المقبل.

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إزالة أثار النوات

أضاف أنه تم عقد عدة إجتماعات مع مستأجري الشواطئ وعرض السلبيات التى تم رصدها خلال موسم صيف 2021 والتنبيه عليهم بتَلافيها موسم صيف 2022 وخاصة رفع كفاءة دورات المياه، وعمل مشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوي الهمم وكبار السن للوصول إلي مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانًا كافة الشواطئ طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتأكيد على وجود الإذاعات الداخلية والتى لعبت دورًا كبيرًا الصيف الماضى في إعادة الأطفال المفقودين إلى ذويهم وكذا إصدار التحذيرات للمصطافين عند إرتفاع الأمواج، والتأكيد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، واستكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ، وسرعة إزالة الٱثار السلبية الناجمة عن فترة النّوات السابقة.

وتابع أنه تم التنبيه على استكمال منظومة الحجز الإلكتروني والتي نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ.  

على التوازى تم عقد عدة اجتماعات مع  موظفي الإدارة لوضع الخطة المناسبة لاستقبال موسم الصيف والتأكيد علي استمرار تواجد المفتشين على الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية.

السماح بتناول إفطار رمضان على الشواطئ

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه يمكن للمواطنين خلال رمضان المعظم تناول وجبات الإفطار على الشواطئ، لاستمتاع أهالي الإسكندرية ومحبيها بشواطئ عروس البحر خلال الشهر الكريم.

للسياحة والمصايف بالاسكندرية شواطئ الوحدات الشاطئية استعدادات الشواطئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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