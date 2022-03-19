محافظ سوهاج يتفقد أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بطريق «سوهاج- أخميم»

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بطريق سوهاج ـ أخميم بطول 2 كيلو و500 متر، وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية، والتي تشمل إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة بطول 2.5 كيلومتر، وتركيب خطوط بلاستيك جديدة، لتحسين ضغط المياه وتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم إحلال خطوط المياه قطر 6 بوصة بخطوط مياه قطر 8 بوصة، وإحلال وتجديد خطوط المياه قطر 8 بوصة بخطوط مياه قطر 10 بوصة.

وأكد "الفقي" على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، موجهًا رئيس مركز ومدينة أخميم، ورئيس حي شرق بالمتابعة المستمرة للأعمال والبدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من إحلال خطوط المياه.

كما قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بجولة تفقدية موسعة بعدد من السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم، اليوم السبت، بنطاق مدينة سوهاج، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج.

واستهل المحافظ جولته بتفقد منفذ "كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية التابع لوزارة الداخلية، كما تفقد هايبر "المصرية" لتجارة الجملة، وهايبر "الراية"، وعدد من محلات الجزارة بنطاق حي شرق سوهاج، واطمأن المحافظ على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن على مدار اليوم، خاصة "السكر، والزيت، والسمن، والأرز، واللحوم"، وكذلك سلع رمضان، وعرض تلك المنتجات بأسعار مناسبة دون مغالاة، كما اطمأن على جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين خلال الجولة على توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمة في أي من السلع، ويوجد مخزون استراتيجي كافي لمواجهة أي أزمات طارئة، لافتًا إلى أن هناك حملات تموينية مستمرة ومكثفة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضبط الأسعار ومواجهة كافة أنواع الغش التجاري.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع جميع رؤساء المدن والغرفة التجارية للانتهاء من تجهيزات معارض "أهلا رمضان" بكافة مراكز المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة من 20% إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الدولة لا تألو جهدًا في سبيل كافة احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.