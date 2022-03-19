مسلسلات رمضان 2022.. عبد الرحيم كمال ينتهى من كتابة «جزيرة غمام» (خاص)

أكد الكاتب والمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، انتهاءه من كتابة كل حلقات مسلسله الجديد "جزيرة غمام"، بطولة النجم طارق لطفى، والمقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام، مع بداية الموسم الدرامي الرمضانى المقبل.

وأشار المؤلف الكبير، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن ملحمة "جزيرة غمام" تتناول قصة شعبية تخيلية، وتناقش مجتمع صعيدي يعيش على جزيرة تقع على البحر، والأحداث تدور فى إطار اجتماعى تشويقي رومانسي ويوجد العديد من الصراعات، أي أن "جزيرة غمام" توليفة درامية فريدة من نوعها ولم يتم تقديمها من قبل؛ متمنيا أن تنال القصة اعجاب الجمهور، معربا عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها بشكل يومي، على برومو وبوسترات المسلسل التى تم طرحها مؤخرا، لأبطال العمل الذى يضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم طارق لطفى، ومي عز الدين، وفتحى عبد الوهاب.

أبطال جزيرة غمام

فى سياق متصل، يتساءل عدد كبير من الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعى عن معنى "جزيرة غمام" وكيفية نطقها بالطريقة الصحيحة، وقد كشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، لـ"الدستور" من قبل، عن السر وراء اختيار "جزيرة غمام" اسما للمسلسل، قائلا: اخترت هذا الاسم الذى يعبر عن الحبكة الدرامية للعمل، فى حقبة زمنية مختلفة وجزيرة غمام أي جزيرة السحاب وهنا "غُمام" بضم الغين تعنى "غيامة السحاب" كناية عن أحداث المسلسل التى تدمج بين التاريخ والخيال، فى جزيرة تقع بالصعيد وسط المياه بشكل خيالي حدثت قبل 100 عاماً في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، ويتم مناقشة حياة الناس التى تعيش في هذه الجزيرة على كل المستويات.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شبكة قنوات الحياة بشكل حصري، بجانب عرضه عبر منصة «watch it» الرقمية.

ويكثف المخرج حسين المنباوي، ساعات التصوير، لفريق العمل حيث انتهى مؤخرا من تصوير عدة مشاهد بمنطقة الزعفرانة، ويستكمل حاليا تصوير المشاهد الداخلية في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

أحداث «جزيرة غمام»

تدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدي اجتماعى، فى حقبة تاريخية بالعشرينات أي قبل 100 عام من الآن، ويناقش صراع الإخوة، حول ثلاثة إخوة نشأوا على يد أحد الشيوخ الكبار ويجسده الفنان عبدالعزيز مخيون، ومع توالي الأحداث ووفاة الشيخ تتحول حياتهم من الأخوة إلى عداء كبير، ومن ثم تتطرق الأحداث حول المشاكل التي تحدث بينهم.

أبطال «جزيرة غمام»

يشارك فى بطولة المسلسل أمام النجم طارق لطفى، نخبة كبيرة من الفنانين، منهم مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد، عبد العزيز مخيون، ووفاء عامر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.