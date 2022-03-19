السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«هنساعدك تاخد كارتك».. «المصريين الأحرار» تطلق مبادرة لخدمة ذوى الهمم بالسويس

مبادرة هنساعدك تاخد
مبادرة هنساعدك تاخد كارتك

أطلقت أمانة ذوى الإعاقة بحزب المصريين الأحرار في السويس برئاسة محمود حسن، اليوم السبت، مبادرة بعنوان «هنساعدك تاخد كارتك» لخدمة ذوى الهمم.

وتهدف مساعدة أصحاب الهمم التسجيل مجانا على موقع الوزارة لحصول المعاق على كارت الخدمات المتكاملة، ويأتى ذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب لمساندة الدولة في توفير احتياجات المواطنين.

وانطلقت المبادرة برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، وبأشراف عادل فاضل الأمين العام للمحافظة وعضو الهيئة العليا.

وخصصت الأمانة يومى الأحد والثلاثاء أسبوعيًا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، للتسجيل من خلال استقبال الطلبات وتسجيل البيانات لاستخراج "كارت الخدمات المتكاملة"؛ بحضور قيادات أمانة ذوى الإعاقة بالحزب.

ومن جانبه قال محمود حسن، أمين ذوي الإعاقة بأمانة الحزب بالسويس، إن العديد من ذوى القدرات الخاصة يحاولون الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وليس لديهم آليات التسجيل، ويتعرضون للاستغلال بعض الأفراد في طلب أموال مقابل تسجيل أسمائهم.

وأضاف أن الحزب يقدم الخدمة مجاناً لجميع المستحقين بالتسجيل أولاً على موقع وزارة التضامن الاجتماعى، وبعدها التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة لتحديد الكشف الطبي لبيان درجة الإعاقة حيث يقوم طالب الخدمة بالحجز وتحديد موعد الكشف الطبي على الموقع ثم تظهر نتيجة الكشف خلال 10 أيام وعلى الفور يتم ابلاغة عن طريق التليفون.

وأشار إلى أن إمكانية متابعة النتيجة عبر الموقع الخاص بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة، وبعد إتمام الشخص ذوي الإعاقة الكشف الطبي واعتماد نوع الإعاقة يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة حيث يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع:"عقب التسجيل على موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل".

ونّوه إلي أن هناك عقوبات وقانونية من الوزارة ضد أي مدعي إعاقة من خلال منظومة إلكترونية تعمل على حوكمة الإجراءات والربط الشبكي يساعد على الحوكمة ومنع التحايل تمت على يد خبراء للتقييم الوظيفي لذوى الإعاقة في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة .

وأكد أن الدولة والقيادة السياسية تهتم بتقديم خدمات كثيرة ومتميزة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب والجمع بين معاشين والكشف المجاني في المستشفيات والإعفاء من الضرائب والدمج في المدارس والدمج في المعاهد والجامعات والتعيين بنسبة 5 % من عدد العاملين والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.

حزب المصريين الأحرار ذوي الإعاقة مبادرة هنساعدك تاخد كارتك الكشف الطبى وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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