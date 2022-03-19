اضطرابات النوم والحوامل.. كيف يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة؟

يعتبر النوم من الأمور اللازمة للحصول على الطاقة اللازمة لمتابعة سير يومك بالنهار، يقول الخبراء إن قلة النوم أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى عدد من المضاعفات مثل تسمم الحمل ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى وحتى الولادة المبكرة، وفقًا لما ذكره موقع hindustan times.

وقال الدكتور سورابي سيدهارتا، استشاري أمراض النساء والتوليد، بمستشفى الأمومة في خرجار الهندية، إن عدم الحصول على نوم مناسب بالنسبة للحوامل يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بمقدمات الارتعاج وارتفاع ضغط الدم، وسكري الحمل ، والولادة المبكرة والقيصرية.

تميل مستويات الطاقة لدى المرء إلى التقلب أثناء الحمل بسبب مجموعة من التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم، فخلال الثلث الثالث من الحمل، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الإستروجين إلى الإصابة بالتهاب الأنف والذي يمكن أن يكون مرتبطًا بالشّخير وانقطاع النّفس الانسدادي النومي.

سبب شائع آخر للأرق أثناء الحمل هو متلازمة تململ الساقين والذي يعني رغبة ملحة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين أثناء الراحة.

كما أن كثرة التبول يمكن أن يتسبب في قلة النوم حيث يميل الرحم إلى التمدد أثناء الحمل ويمكن أن يضغط على المثانة.

وأشار باحثون إلى أن بعض النساء الحوامل تميل إلى الشعور بالحموضة المعوية التي تسبب حرقة في الصدر والحلق، حيث يمكن أن تؤدي الحموضة المعوية إلى اضطراب النوم.

كيفية الحصول على نوم جيد أثناء الحمل؟

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط مع تجنب الكافيين والكحول في النوم بشكل أفضل.

ينصح الخبراء بضرورة تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والعدس والبقوليات، مع تجنب الكافيين والكحول أثناء الليل لأنها قد تسرق نومك.

حاول استخدام وسادة وفراش مناسبين، حاول إتباع نفس روتين النوم كل يوم، ولا تأكل وجبة دسمة قبل النوم.