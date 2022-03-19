علاء عابد: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يقودنا نحو مزيد من الإنجازات

أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمشاركة وزراء الحكومة في فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن للحوار حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

جاء ذلك في فعاليات اليوم الختامي للمنتدى البرلماني الثاني، اليوم السبت، والذي عقد تحت عنوان

"الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت"، بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط ووزير الإسكان عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الهدف من المنتدى هو دعم الجهود الحكومية لتعزيز مسيرة الصناعات المصرية وغزو الأسواق العالمية، مؤكدًا: "هناك قلة في الخارج لا تريد لمصر خيرا وتنتقد المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الادارية وغيرها".

وتابع: "نحمد الله أن الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار بفضل القيادة السياسية الحكيمة في إطار رؤية 2030".

وأشاد النائب علاء عابد، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مستوى جميع القطاعات، بما في ذلك الطرق والكباري والإسكان وغيرها، مُضيفًا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قاد مصر لمزيد من الإنجازات.

وانطلقت فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، الأربعاء الماضي، بمدينة الغردقة، بهدف فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين.