السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى: جولات الرئيس ومتابعته الأسعار تأكيد على اهتمامه بمحدودى الدخل

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الأسواق وانضباط الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

وأكد فهمي، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي يهتم بطمأنة المواطنين والتأكيد على حرص الدولة على انضباط الأسعار مراعاةً لمحدودي الدخل.

وتابع: "لا شك أن  الرئيس السيسي حريص على أن يكون داعما للمواطن المصري، وذلك منذ توليه الحكم  حتى الآن، مشيرا إلى أن الرئيس يهتم دائما بمحدودي الدخل ويتابع مشكلاتهم بنفسه، وذلك حرصا منه على توفير حياة كريمة لكل المصريين".

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جولات الرئيس السيسي تعد بمثابة رسائل إلزامية للتجار بالالتزام بالأسعار المحددة للسلع وعدم المغالاة في أسعار السلع واستغلال المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان، فضلا عن التبينه بأن الرقابة مستمرة حتى لا يفكر أي تاجر في احتكار السلع أو رفع الأسعار واستغلال المواطنين.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، جولة تفقدية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودها أثناء مرور الرئيس، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم، وأثناء جولته اليوم للحديث مع سيدة من المواطنين، واستجاب لطلباتها وأمر بنقلها الفوري لتلقى الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

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