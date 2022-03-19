السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

والدة المتهم بالتعدى على جاره بالسلاح فى بورسعيد: «كان بيدافع عنى»

والدة المتهم تعرض
والدة المتهم تعرض قميصة

«أنا لو عضم في قفة مش هسكت على حقك» بهذه الكلمات بدأت أم المتهم الذي أثار الرأي العام، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يحمل سلاحين "أبيض" ويهدد جاره بالقتل، مشيرة إلى أنها تقيم بنفس العقار وبمواجهة الوحدة السكنية التي شهدت الواقعة، مؤكدة أن هناك خلافات كبيرة بينها وبين جارها المجني عليه، تسببت في حدوث الواقعة. 

وأكدت أن نجلها ليس بلطجيًا، وأن المنطقة التي يقيمون بها تشهد بذلك، وأكدت أن الواقعة المسجلة في صحيفة نجلها الجنائية كانت للدفاع عن فتاة من ذوي القدرات الخاصة ولم تكن ممارسة البلطجة. 

وأوضحت أم الجاني، أنه قبل حدوث الواقعة بأيام كانت تقوم باعمال التنظيف أمام منزلها، وسمعت ضحكات أبناء الجاني، وفتحت ابنته باب الغرفة وتعدت عليها بالسب بأبشع الألفاظ. 
 وروت أم المتهم أنه قبل أشهر تعدى المجني عليه على نجلها بسلاح أبيض وأحدث به إصابات، وقامت على إثرها بتحرير محضر بالواقعة، إلا أنها تنازلت عن القضية بعد تدخل الجيران، مشيرة إلى أنها لا تزال تحتفظ بقميص نجلها الغارق بالدماء، مؤكدة أن جيرانهم المجني عليهم دائمًا يعتدون عليهم بالسب والقذف، قائلة "زوجة المجني عليه وابنته تعديا عليا بالضرب وأنا سيدة مسنة أكثر من 3 مرات". 

وروت أنها حررت محضرا بالواقعة، إلا أن نجلها الجاني حينما علم بالواقعة قال لها: "أنا لو عضم في قفة مش هسكت على حقك". 

وأشارت إلى أنه اصطحب سلاحين أبيض وقام بتهديد المجني عليه على خلفية السب الذي تعرضت له، إلا أنها وقفت حائلًا بينه وبين نجلها والسلاح، وأشارت إلى أنهم استمروا في محاولة استفزازه للتصوير، فقام بإصابته بجرح في الوجه. 

وكان قسم شرطة بورفؤاد أول قد ألقي القبض على شخص اعتدى على جاره بسلاحين أبيضين في منزله، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تصوير شرطة تحقيق ضرب النيابة الرأي العام

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وائل لطفي

البابا المصرى

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