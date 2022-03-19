السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: المتهم بقتل والدته بالسلام كان يتعاطى المخدرات

متهم
متهم

كشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة السلام في واقعة قتل سيدة على يد نجلها، عن أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة، وأنه كان مدينا بمبلغ مالي نظير تعاطيه مخدر الحشيش من أحد أصدقائه، وعندما طلب من والدته المسنة قيمة المبلغ لسداد دينه قالت له: "أنا مش هديك فلوس شوف لك شغلانة"، الأمر الذي تسبب في مشادة كلامية بين الطرفين صرخت الأم على إثرها؛ ليضع المتهم يده على فمها ثم خنقها بإيشارب خاص بها، لتلقى مصرعها على الفور.

بداية الواقعة عندما انتشرت رائحة كريهة لجثة السيدة بعد ثلاثة أيام من وفاتها، ليقوم الجيران بتحرير بلاغات، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين العثور على جثمان لسيدة مسنة ملامحها غير واضحة وفي حالة تعفن، وبمواجهة نجلها وتضييق الخناق عليه أقر بارتكابه الواقعة بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين والدته تطورت إلى أن تعدى عليها وخنقها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإخطار النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما أخرى على ذمة القضية، وأمرت بنقل الجثمان للمشرحة، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير رسمي بسبب الوفاة، كما أمرت بعمل تحليل مخدرات للمتهم للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وصرحت بالدفن.

السلام قتل سيدة المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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