دفن شاب انهار سقف منزله عليه بالإسكندرية

صرحت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، بتسليم جثمان شاب في العقد الثالث من العمر لأسرته، لدفنه، وكان الشاب قد لقى مصرعه وأصيب والده، في العقد السادس من العمر، بعد أن انهار سقف غرفة بالشقة محل سكنهما، وذلك أثناء تواجدهما بداخلها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتقرير الطبي الخاص بمناظرة الجثة، وجسد المصاب وسماع أقواله وأقوال الجيران.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بانتقال الشرطة، والحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي وسط إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، وقوع انهيار داخلي بعقار في منطقة الحضرة.

وجاء بالتحقيقات أن الشقة كائنة في الطابق الأول علوي بأحد العقارات القديمة "مأهول بالسكان" مكون من أرضي و9 طوابق، في شارع الجميزة، المتفرع من شارع مستشفى النزهة، منطقة الحضرة، التابع لحي وسط.

وتبين انهيار سقف الحجرة إلى وجود أعمال صيانة في الطابق الذي يعلوه، حيث تم وضع كميات كبيرة من الرمال والأسمنت لعمل الصيانة، الأمر الذي تسبب في الانهيار.

تم إخلاء العقار من السكان "دون المنقولات" لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مع استخراج ملف العقار وفحصه؛ لمعرفة مدى سلامته الإنشائية، وإذا ما كان قد صدر له قرار إزالة أو ترميم من عدمه، وتحديد مصيره.

وبنقل جثة الضحية إلى مشرحة كوم الدكة، والمصاب إلى المستشفى الأميري لإسعافه.