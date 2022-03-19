سفير تونس بالأردن: إلغاء رسوم التأشيرة وارتفاع حجم التبادل التجاري

أكد السفير التونسي لدى الأردن خالد السهيلي، صون حقوق اللاجئين وفق مفاوضات الحل النهائي.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم عقده بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الـ66 لعيد الاستقلال، إن العلاقات التي تجاوز عمرها 60 عامًا، تشكل نموذجًا يُحتذى بالعلاقات بين الدول، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأشار إلى إلغاء رسوم التأشيرة بين البلدين وارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 18 بالمئة خلال سنة 2021، معربًا عن أمله في زيادة التعاون التجاري ليرتقي إلى مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة في البلدين.

وشدد على حرص البلدين على تعزيز التعاون الثقافي الذي تميز بديناميكية خلال السنوات الأخيرة والمستند إلى اتفاقية التعاون الموقعة سنة 1981، وكذلك التوقيع على الاتفاقية الإطارية والبرنامج التنفيذي للتعاون في القطاع الثقافي في سنة 2021.

كما شدد على التزام تونس بصفتها رئيسة القمة العربية بدعم العمل العربي المشترك كقوة تدعم إرادة السلام والتنمية مستعرضًا إنجازاتها خلال عضويتها لمجلس الأمن في الفترة 2020- 2021، مبينًا أن تونس ستستضيف القمة الـ18 للفرنكوفونية في نوفمبر المقبل بمشاركة ثماني دول وهي محطة هامة في تعزيز المضامين والقيم الكونية المشتركة للتعايش الإنساني والحضاري.

وأكد الحرص على أن العلاقات المتميزة بين الأردن وتونس تستمد خصوصيتها ومتانتها من الإرادة السياسية لقيادتي البلدين العاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيّد ورغبتهما القويّة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الفاعلة.