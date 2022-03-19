تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بالدقى

أكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الدقي عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية دون وقوع إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الدقي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.