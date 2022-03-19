«بوتين» يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء لوكسمبورج مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم السبت، مع رئيس وزراء لوكسمبورج، كسافييه بيتيل، التقييمات الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن رئيس وزراء لوكسمبورج أبلغ الرئيس الروسي عن اتصالاته مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن بوتين استعرض أثناء الاتصال الهاتفي تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

وأضاف البيان: “أن الرئيس بوتين أشار أيضا إلى الطبيعة غير المقبولة للأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، والتي اعتبرها خطرًا كبيرًا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها”.