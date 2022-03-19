الحبس سنة مع الإيقاف والمراقبة لـ4 أشخاص عطلوا وسائل النقل في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، بدائرة مركز شرطة الحسينية؛ ٤ أشخاص، لقيامهم بالتجمهر وتعطيل وسائل النقل، بالحبس سنة مع الإيقاف والمراقبة لمدة عام.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية رقم ١٨٥٩٨ لعام 2021 جنايات مركز شرطة الحسينية، بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام كل من "تامر ال" ٣٢ عاما بمصنع حلويات مقيم القاهرة و"محمد ص" ٥٦عاما موظف و"أحمد م "٣٥ عاما زراعى والسيد ا ع ٦١ عاما موظف بالمعاش بتعطيل وسائل النقل العامة البرية سيارات الإسعاف التى كانت تنقل المرضى لمستشفى الحسينية؛ بأن تجمعوا أمام تلك الوسائل معترضين سيرها؛ وذلك على إثر اختفاء فتاة من المركز فقاموا بالتجمهر وقطع الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.