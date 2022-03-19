لندن تخشى أن تكون محادثات الأزمة الاوكرانية مجرد «ستار دخاني»

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السبت، عن خشيتها من أن تكون محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا مجرد "ستار دخاني" يستخدمه الكرملين قبل شن هجوم جديد.

في مقابلة مع صحيفة “التايمز”، قالت تراس، إنها "مشككة جدا" بشأن المحادثات، معتبرة أن روسيا تستخدمها كوسيلة "لإعادة تجميع" قواتها.

وقالت إن "غزوهم لا يجري كما هو مخطط له، ولا نرى أي انسحاب جدي للقوات الروسية أو أي مقترحات جدية مطروحة على الطاولة".

وأضافت أن "الروس كذبوا ويكذبون أيضاً، أخشى أن تكون المفاوضات محاولة جديدة للانعطاف وإطلاق ستار دخاني ضد (الفظائع) المروعة".

وأضافت "إذا كانت دولة جدية في المفاوضات، فهي لا تقصف عشوائيًا المدنيين في ذلك اليوم".

وفي آخر تصريح حول وضع الغزو الروسي لأوكرانيا السبت، أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن "الكرملين فشل حتى الآن في تحقيق أهدافه الأولية" و"اضطر إلى تعديل خطته العملياتية".

وأضافت الوزارة أن ذلك يتضمن "على الأرجح استخدامًا عشوائيًا للقوة النارية مما يؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية الأوكرانية وتفاقم الأزمة الإنسانية".

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير جرت جولات تفاوض عدة بين كييف وموسكو، وافتتحت الجولة الرابعة الاثنين عن بُعد على مستوى الوفود.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت موسكو إلى الموافقة على "الالتقاء" من أجل "مناقشة" السلام بجدية من أجل تجنيب روسيا عواقب ستبقى آثارها "لأجيال عدة".