قريبا.. إنشاء 7 محاور جديدة بالمرج

تواصل أجهزة الدولة أعمالها الخاصة بفتح المحاور المرورية الجديدة ضمن خطة أعمالها الخاصة بخلق شرايين جديدة تستوعب أعداد المركبات وربط محافظة القاهرة العاصمة الثقافية للدولة المصرية ببعضها البعض بعد قرب الانتهاء من العاصمة الإدارية شرق محافظة القاهرة، والذي جعل الأجهزة التنفيذية تعمل على تدشين طرق ومحاور مرورية جديدة شرق القاهرة.

وقال الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إنه سيتم الإعلان قريبا عن بدء إنشاء 7 محاور جديدة بالمرج شرق محافظة القاهرة.

وأوضح صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن الهدف من إنشاء 7 محاور جديدة، فتح شرايين مرورية جديدة شرق القاهرة مهمتها الربط بين القاهرة وشرقها ومن ثم إلى العاصمة الإدارية.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه سيتم تعويض المتضررين من أعمال إنشاء الـ7 محاور بقيمة السوق بما يضمن الحق كاملا للمتضررين.

وكان صرح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن إجراء دراسات خاصة لإنشاء 7 محاور مرورية بمناطق المرج لربط الحى بالمناطق المجاورة.

ولفت صابر إلى أنه سيتم حصر المتضررين فى المسارات الخاصة بالمحاور الجديدة وتحديد قيمة التعويضات للسكان وفقا لما يتم تحديده من قبل المقيم العقارى وحسب القيمة العقارية بكل منطقة، حتى يتم صرف التعويض العادل للسكان.

وينقسم حي المرج إلى عدة مناطق وهي، المرج القبلية، المرج البحرية، كفر الشرفا، عزبة النخل، بركة الحاج، بركة النصر.