محافظ مطروح يوزع شنطا مدرسية على الأيتام وغير القادرين

وزع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، شنط وأدوات مدرسية على الأطفال الآيتام وغير القادرين في مجمع عادل الصفتي بوسط مدينة مرسى مطروح، بحضور مجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية وتيسير دهيم، مدير مجمع عادل الصفتي، وأنور حبون.

وقال عمرو عبدالحميد شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح لـ"الدستور"، إن توزيع الشنط المدرسية على الطلاب الآيتام وغير القادرين تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفي إطار إحدى مشاركات المجتمع المدني.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنهم حريصين على فتح قنوات اتصال مع كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم الطلاب وتصب في صالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم توزيع 150 شنطة مدرسية على الطلاب في مدينة سيوة واليوم 150 شنطة في مدينة مرسى مطروح، مؤكدا أن ذلك إحدى ثمار التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم العملية التعليمية والطلاب.