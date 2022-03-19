عربات الدرجة الثالثة مكيفة قضت على قطارات الغلابة ووصول باقي العربات خلال الفترة المقبلة

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لاقت ترحيب كبير من المواطنين كونها خدمة جديدة تم توفيره لأول مرة فى تاريخ السكك الحديدية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ الدستور، إن خدمة قطارات الدرجة الثالثة المكيفة تعد من الخدمات المميزة فى السكة الحديد فى الوقت الحالى، وذلك بسبب إن تلك الخدمة توفر للركاب الراحة الى جانب ذلك توفر كثيرا فى التسعيرة عن القطارات ال vib وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة، وبذلك يتمكن الراكب من استقلال القطارات المكيفة بسعر أقل من السعر المتعارف عليه فى قطارات السكك الحديدية.



وتابعت المصادر، إن قطارات الدرجة الثالثة مكيفة تعد الخطوة الأولى نحو قيام وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد، فى توفير حياه كريمة للمواطنين، حيث تم توفير لأول مرة فى تاريخ السكك الحديدية ٥٠٠ عربة مكيفة درجة ثالثة وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشارت المصادر، إلى أن تلك الخدمة المقدمة بجمهور الركاب سوف تقضي على ظاهرة قطارات الغلابة بخطوط الصعيد وذلك بعد وصول كافة عربات الدرجة الثالثة مكيفة، حيث تتولى وصول عربات الدرجة الثالثة مكيفة خلال الفترة المقبلة بموجب ٣٠ عربة شهريا.

وكان قد التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس ، بالعمال والمهندسين المشاركين في مشروع القطار السريع.

وأكد وزير النقل ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيت المخطط خاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر إحدى ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها وستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح) يبلغ طوله 585 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.