السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسعار السلع والتخفيضات في مبادرة كلنا واحد 2022

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية، العمل علي مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس السيسي، لليوم الثالث على التوالي، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، ويبحث العديد من المواطنين عن أسعار مبادرة كلنا واحد والسلاسل التجارية التي تطرحها.

مبادرة كلنا واحد 2022

وخلال التقرير التالي نرصد أسعار السلع والتخفيضات المقدمة للمواطنين بمبادرة كلنا واحد

وصلت نسب التخفيض في السلاسل التجارية والشوادر لـ60 % للسلع الغذائية، بالاضافة لتوفير كافة المستلزمات، لا سيما السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، مثل "اللحوم والأرز والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى".

وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف (أبوعلاء) – راديو طلعت – العربي للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للاستيراد والتصدير»، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد 2022

أسعار السلع بالقوافل والسيارات المجمعة

كما تم  إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%؛ وذلك خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتي لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

اقرأ أيضا 

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022

وأكد عدد من أصحاب السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، حرصهم على المشاركة وتقديم يد العون للمواطنين، في إطار الشعور الوطني ومساعدة الغير، ومحاولة منهم لمنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدين أن هذه السلع تمتاز بالجودة وانخفاض الأسعار، وتوفر كل الكميات، على مدار الـ24 ساعة، وأن هذه العروض ممتدة لمدة شهر لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

مبادرة كلنا واحد 2022

حرصت عدد من ربات البيوت على تقديم الشكر للقائمين على هذه المبادرات الإنسانية، وقلن:، "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشغول دومًا بالمواطن، والحريص باستمرار على راحتنا، "شكرًا يا ريس"، وقدمن الشكر لوزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، التي ترعى هذه المبادرة، وحرص رجال الشرطة على التواجد بمحيط الشوادر والمنافذ لضمان الاستمرارية ومساعدة المواطنين في الحصول على متطلباتهم بسهولة ويسر.
 

جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.

وزارة الداخلية كلنا واحد أسعار مبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

الجيران يكشفون مفاجآت فى مصرع ربة منزل وأطفالها بالقليوبية

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

رياح وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

الاثنين.. قطع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة

انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: 8000 لاجئ أوكراني لا يمكنهم الحصول على جنسيتنا

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي