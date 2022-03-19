أسعار السلع والتخفيضات في مبادرة كلنا واحد 2022

تواصل وزارة الداخلية، العمل علي مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس السيسي، لليوم الثالث على التوالي، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، ويبحث العديد من المواطنين عن أسعار مبادرة كلنا واحد والسلاسل التجارية التي تطرحها.

مبادرة كلنا واحد 2022

وخلال التقرير التالي نرصد أسعار السلع والتخفيضات المقدمة للمواطنين بمبادرة كلنا واحد

وصلت نسب التخفيض في السلاسل التجارية والشوادر لـ60 % للسلع الغذائية، بالاضافة لتوفير كافة المستلزمات، لا سيما السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، مثل "اللحوم والأرز والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى".

وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف (أبوعلاء) – راديو طلعت – العربي للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للاستيراد والتصدير»، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد 2022

أسعار السلع بالقوافل والسيارات المجمعة

كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%؛ وذلك خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتي لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

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وأكد عدد من أصحاب السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، حرصهم على المشاركة وتقديم يد العون للمواطنين، في إطار الشعور الوطني ومساعدة الغير، ومحاولة منهم لمنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدين أن هذه السلع تمتاز بالجودة وانخفاض الأسعار، وتوفر كل الكميات، على مدار الـ24 ساعة، وأن هذه العروض ممتدة لمدة شهر لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

مبادرة كلنا واحد 2022

حرصت عدد من ربات البيوت على تقديم الشكر للقائمين على هذه المبادرات الإنسانية، وقلن:، "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشغول دومًا بالمواطن، والحريص باستمرار على راحتنا، "شكرًا يا ريس"، وقدمن الشكر لوزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، التي ترعى هذه المبادرة، وحرص رجال الشرطة على التواجد بمحيط الشوادر والمنافذ لضمان الاستمرارية ومساعدة المواطنين في الحصول على متطلباتهم بسهولة ويسر.



جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.