أسعار زينة رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي

"هل هلاله"، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان والذي يستعد له المصريين من خلال عدة رموز، أبرزها "زينة رمضان"، والتي تشهد انتعاشا قويا هذه الأيام وإقبال كبير من الجماهير، ولذلك تقدم "الدستور" من خلال هذه السطور أسعارها وأنواعها المختلفة التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في ظل عدم اتساع الوقت للبعض للذهاب لشرائها من أماكنها المخصصة:

أفرع النور:

انتشرت أشكال عديدة من أفرع النور التي تستخدم لزينة المنازل والشوارع أيام رمضان، ومنها اللمبات الملونة، واللمبات بفوانيس صغيرة في أسلاك طويلة بدءا من السريا 4 متر ب20 جنيها حتى ال70 جنيها، ويتوفر أشكال عديدة من تلك السريات التي تستخدم كزينة رمضان.

زينة بلاستيكية:

انتشرت أشكال عديدة لزينة رمضان على عكس الأشكال المألوفة البلاستيكية بشكل مثلث المعروفة منذ أعوام طويلة والتي تتميز بأسعارها الرمزية التي تبدأ من 5 جنيهات حتى 50 جنيه للأمطار الطويلة.

ومنها المأخوذ من أشكال كرتون رمضان وتباع بدءًا من الـ10 متر وأسعارها تتراوح من 15 إلى 35 جنيها، إضافة إلى الهلال والنجمة والذي يضفى شعور مختلف داخل المنازل وبالشرفات، وتباع بمختلف الخامات، وسعرها يبدأ من 15 جنيه إلى 100 جنيه، حيث أنها تصنع منها أمتار تضيء ليلًا.

زينة قماش الخيامية:

يهتم التجار بتنفيذ أشكال مختلفة لزينة رمضان من قماش الخيامية الذي يعتبر رمز أساسي من رموز شهر رمضان، وبمجرد رؤيته يوحي بالطقوس الرمضانية، ويبدأ سعرها من 10 جنيهات حتى 60 جنيها بحسب أمتارها.

ومنها ما ينفذ بكرتون بوجي وطمطم بحجم كبير ويبدأ سعرها من 25 جنيها حتى 100 جنيه، إضافة إلى شكل الفانوس الذي يصمم بأمتار قصيرة لا تزيد عن الـ10 أمتار، ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 70 جنيها.