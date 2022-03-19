إصابة 5 فى تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعي

أصيب 5 أشخاص، اليوم، إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية بمها بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل، وتم التحفظ على سائق السيارة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية بمها بدائرة مركز شرطة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بدراجة نارية موتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العياط.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.