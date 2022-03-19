السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمة بقتل طفلة القطار بمحطة رمسيس

ضبط المتهمة
ضبط المتهمة

نجحت أجهزة الامن في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة داخل جوال بأحد القطارات بمحطة رمسيس.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من فرد أمن إداري بإحدى الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد والمعين بقطار (الأقصر/القاهرة) بالعثور على حقيبة بلاستيكية كبيرة الحجم بإحدى عربات القطار، وبداخلها جثة لطفلة في العقد الأول من العمر.

بالفحص تبين وجود حالة غياب لطفلة بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، باستدعاء والد الطفلة (مزارع - مقيم بذات دائرة المركز) قرر أن كريمته (4 سنوات) تغيبت حال لهوها أمام مسكنهما، وأضاف بأنه لم يقم بالإبلاغ لإنشغاله في البحث عنها، وبعرض صورة الطفلة المعثور عليها بالقطار تعرف عليها وقرر أنها لكريمته وأضاف بأنها كانت ترتدي قرط ذهبي.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بني مزار).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث قامت باستدراج المجني عليها إلى مسكنها المواجه لمنزل أسرة المجني عليها بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبي.

وقامت على الفور بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قامت بنزع القرط الذهبي ثم قامت بوضع الجثة داخل جوال بلاستيك وتركت المجني عليها بمسكنها، وتوجهت لمدينة بني مزار وتصرفت في القرط الذهبي بالبيع لأحد محال المصوغات، وعقب عودتها لمسكنهما قامت بوضع الجوال وبداخله الجثة داخل حقيبة بلاستيكية كبيرة الحجم ووضعت الجثة بداخلها.

وتوجهت لمحطة قطار بني مزار واستقلت القطار المشار إليه ولدى وصول القطار لمحطة الجيزة تركتها بداخل القطار وغادرته وتوجهت إلى محل إقامتها، أمكن ضبط (مالك محل مصوغات  - مقيم بدائرة المركز "سيىء النية")، وأرشد عن القرط الذهبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة محطة رمسيس بنى مزار المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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