ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بالمطرية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهره في ضبط 600 كيلو جرام من مقطعات اللحوم مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت شهير بالمطرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل سوبر ماركت - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعُثر بداخل المحل على (600 كيلوجرام مقطعات لحوم جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات)، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.