حبس 3 مجرمين لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في دمياط

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عناصر إجرامية بدمياط لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتي مركزي شرطة (الزرقا - فارسكور) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - 2 مركبة "توك توك").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين والدراجتين للاتصال والترويج بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.