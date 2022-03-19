السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الكوري الجنوبي: ارتفاع الجنود المصابين بكورونا إلى 52 ألفًا و227

الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان اليوم السبت، عن 2952 إصابة إضافية بمرض كوفيد 19-في صفوف الجيش،ما يرفع اجمالي الاصابات إلى 52 ألفًا و227 جنديًا.

وقال البيان إن الحالات الجديدة تشمل 1934 من الجيش و291من سلاح الجو، و282من البحرية، و254 من مشاة البحرية و159 من وحدات تحت سيطرة الوزارة،حسبما اوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف البيان أن هناك أيضا 11 حالة من الوزارة و11 حالة بين أعضاء هيئة الاركان المشتركة و10 حالات من قيادة القوات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية.

من جهة أخرى، سجلت كوريا الجنوبية 381454 إصابة جديدة بكوفيد 19، من بينها 63 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و 38 ألفًا و928 حالة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 319 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12101 حالة منذ بدء الجائحة.

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجيش صفوف الجيش كورية الجنوبية

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