محاكمة تاجر قماش قتل زوجته.. اليوم

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، اليوم السبت، القضية المتهم فيها تاجر قماش بقتل زوجته لشكه في سلوكها باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش» في القضية رقم 2433 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 كلي شمال بنها.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمد عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم «ر ع ح» -26 سنة- تاجر قماش، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، قتل المجني عليها «س خ ي» زوجته -ربة منزل-، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري «فرد خرطوش»، وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عيارًا ناريًا، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من الأهالي بقيام تاجر أقمشة بقتل زوجته بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتشكل فريق بحثي انتقل لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم بقتل زوجته بعيار ناري من سلاح ناري «فرد خرطوش»، لشكه في سلوكها.