إصابة ٤ أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى حادث سير بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بشارع عبد السلام الشاذلي أمام نقابة المهندسين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بشارع عبد السلام الشاذلي أمام نقابة المهندسين وجاري عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

بالفحص تبين إصابة كلا من: "السيد عبدالجواد حسن 60 سنة مقيم الشرقية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وحبيبة عبادة مصطفى 19 سنة مقيمة بدمنهور مصابة بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد عبدالدايم عمارة 24 سنة مقيم شبرا بدمنهور مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، أحمد عبدالعزيز علي 21 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.