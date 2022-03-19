السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ٤ أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى حادث سير بالبحيرة

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بشارع عبد السلام الشاذلي أمام نقابة المهندسين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بشارع عبد السلام الشاذلي أمام نقابة المهندسين وجاري عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

 

بالفحص تبين إصابة كلا من: "السيد عبدالجواد حسن 60 سنة مقيم الشرقية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وحبيبة عبادة مصطفى 19 سنة مقيمة بدمنهور مصابة بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد عبدالدايم عمارة 24 سنة مقيم شبرا بدمنهور مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، أحمد عبدالعزيز علي 21 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

وجري نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

البحيرة الشرقية محافظ حادث تصادم اصابة وادى النطرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

«مبحبش النكد».. سيمون: «أنا مليئة بالطاقة الإيجابية من أول يوم في حياتى»

الرئيس السيسى يستجيب لطلب سيدة بالعلاج فى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

جامعة سوهاج تفتتح أولمبياد الكليات المتخصصة بمشاركة 12 جامعة حكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب