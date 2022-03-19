الأمن الغذائي خط أحمر.. كيف استطاعت الدولة حماية المواطنين من محتكري السلع الغذائية

في الوقت الذي كان من المنطقي أن تتأثر مصر بالأزمة العالمية وهي ارتفاع أسعار السلع، باعتبارها أحد التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت الدولة المصرية السيطرة على السوق المحلي وضبط الأسعار إلى أقصى حد ممكن، متحدية بذلك ما فرضته تلك الحرب الروسية الأوكرانية من أزمات لتخرج من هذا الأمر بأقل الخسائر، بل ونجحت في تلبية احتياجات السوق لتوافر المزيد من السلع الغذائية نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك، نتيجة عادة المواطنين زيادة الاستهلاك منها به.

أكدت الدكتورة سعاد الديب و مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في حديثها "للدستور"أن هناك تحركات كبيرة من أجهزة الدولة بفعل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية مٌستغلين أزمة ارتفاع الأسعار التي يعيشها العالم باعتبارها أحد الأثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما جعل المواطن المصري يشعر بالأزمة مضاعفة نتيجة ممارسات هؤلاء التجار.

جاء التحرك سريع لضبط هؤلاء والسيطرة على الأسواق حسب سعاد موضحة أن جهود الضبط المٌستمرة للتجار المحتكرين للسلع الغذائية، وفي الوقت نفس توفير منافذ بيع عدة لتوفير كافة السلع الغذائية مثل منافذ مثل آمان، الجمعيات الاستهلاكية، معارض أهلًا رمضان ، والتي تقدم السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي هذا جميعه يدل على سرعة مواجهة الدولة لمُستغلي الأزمات و مساندة المواطن البسيط من أجل توفير كافة سلعة الغذائية الضرورية بأقل الأسعار الممكنة في ظل الأزمات العالمية.

وتابعت الديب أنه على المواطن أن يسهم هو الآخر في الوقوقف أمام محتكري السلع والتجار الجشعين وذلك من خلال، عدم الشراء من أي تاجر يبيع بأسعار مبالغ فيها، بل والإبلاغ عنه من خلال الأرقام التي توفرها الدولة لذك، بالإضافة إلى ضرورة آلا يمثل هو الآخر عبأ على الدولة من خلال شراؤه كميات كبيرة فائضة عن حاجته من السلع بهدف تخزينها، لأن هذا الفكر لدى المواطن يعرض السلع إلى النقصان، وبالتالي حدوث أزمة عامة في توافرها مما يُضاعف من الأزمة.

جدير بالذكر أنه وفقًا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقد تم تنفيذ العديد من الجهود لمواجهة محتكري السلع الغذائية ومحاربة الغلاء ، وذلك بتوفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعاً استهلاكياً ومخزناً وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21مرحلة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقر إطلاق المرحلة الـ 22 في 15 مارس الجاري.

وإلى جانب ذلك، تضمنت الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، كما طرح 3 أنواع من اللحوم تتميز بجودتها وهي (سوداني، وهندي، وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين 55 جنيه حتى 95 جنيه للكيلو.

أما عن القمح وهو الغذاء المائدة المصرية الرئيسي، والذي يواجه العالم حاليًا أزمة في توافره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أظهرالتقرير جهود الدولة لمواجهة الارتفاع الحالي العالمي لأسعاره نتيجة لذلك، وكانت آخر هذه الجهود ما نتج عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك فكان تنويع مصادر الواردات للقمح إحدى وسائل التغلب على آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي طالت مورد رئيسي لمصر لهذا المحصول، حيث تم إيجاد 15 منشأ لتوريد القمح وهم رومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا، ووصل حجم التعاقدات منه حسب التقرير إلى 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد بمحصول القمح، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر منه 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.

ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1200 ألف طن.

في هذا الإطار أيضًا أظهر التقرير أنه تم حل 96.5% من إجمالي الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك خلال الـ 8 سنوات الماضية، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 163.9ألف شكوى في 2021، مقارنة بـ 28.8 ألف شكوى في 2014.

كما بلغ إجمالي عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين 4148 حملة في عام 2021، مقارنة بـ 125 حملة في 2014، بينما وصل عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال نفس الفترة 85 جمعية عام 2021، مقارنة بـ 56 جمعية عام 2014.



يٌذكر أن طرق تقديم الشكاوى للجهاز، والتي تشمل الاتصال بالخط الساخن 19588 من تليفون أرضي، أو إرسال الشكاوى عبر خدمة "الواتس آب" على الرقم 01577779999، أو من خلال الفاكس على رقم 0233055753,.



في ذات الإطار أعلنت وزارة الداخلية تفصيلًا عن جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.



فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط((1313) قضية تموينية متنوعة من بينهم (8) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 140 طن – 3840 عبوة)، (1) قضية حجب مواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت(100 طن "أسمنت") ، (4) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 3 طن – 140 عبوة) ، و(120) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت(أكثر من 113 طن – 55547 عبوة – 16 إسطوانة– 250 رغيف) بإجمالى مضبوطات بلغت(أكثر من 357 طن –59527 عبوة – 16 إسطوانة– 250 رغيف).



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط(أكثر من 7 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.



وتم ضبط(7 طن "مكرونة –سكر حر" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضُبط(أكثر من 5 طن "سكر حر" معبأ داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما ضُبط(36200 عبوة "عصائر– خل طعام" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالكة مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وضبط(19300 عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

وكذلك تم ضبط(20 طن "ذرة صفراء" لعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وضُبط(12 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالكة مصنع لتعبأة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وضبط(5 طن "ردة" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الردة) بمحافظة سوهاج.

كما ضُبط(100 طن "أسمنت" بدون مستنداتتم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصادالمصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الحملات في ضبط(أكثر من 42 طن "دقيق أبيض – مسلى – زيت طعام" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإقتصادالقومى) بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

و كذلك ضُبط(36 طن "أرز أبيض" بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصادالمصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

كما ضبط(أكثر من 27 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصادالمصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

وضبط(أكثر من 15 طن سلع غذائية "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإقتصادالقومى) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

وضبط(10 طن سلع غذائية "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإقتصادالقومى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة مطروح.

كما تم ضبط(7 طن "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإقتصادالقومى).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وضبط(أكثر من طن سلع غذائية "مسلى – زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإقتصادالقومى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وضبط أيضًا (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة أسوان لتصرفه فى(أكثر من طن "دقيق بدلى مدعم")بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن جمعية إستهلاكية لصرف المقررات التموينية) بمحافظة سوهاج لتصرفه فى (500 كيلوجرام "سكر تموينى" – 140 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية) بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط(10 طن "أعلاف حيوانية" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة (.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الحملات في ضبط(أكثر من 4 طن سلع غذائية "لحوم–أسماكمجمدة"معبأة داخل عبوات بدون مستندات"مجهولة المصدر"وغير صالحه للإستهلاكالآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما ضبط(2 طن أسماك مدخنة"رنجة" معبأة داخلعبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاكالآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة)تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الاسماك المدخنة) بمحافظة الغربية.

وضبط(قائد سيارة) حال سيره بمحافظة كفر الشيخ محملة بكمية قدرها (5835 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر).

وضبط(5 طن "منظفات صناعية" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة البحيرة.