حصاد مجلس الوزراء| الحكومة تنفي وقف «تكافل وكرامة».. وتستجيب لشكاوى المواطنين من استغلال التجار

شهدت مجلس الوزراء، اليوم، عدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرز الفعاليات:

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة"؛ نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، إنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج، مُوضحةً أن عدد المستفيدين من برنامج"تكافل وكرامة" وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً، مُناشدةًالمستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، أن يتقدموا بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "https://tk.moss.gov.eg"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.



https://www.dostor.org/3746484



نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات مختلف الأجهزة والجهات الحكومية، خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، ولا سيما ما يتعلق منها بإنفاذ القانون وضبط الأسواق، ومواجهة محاولات بعض التجار احتكار أنواع من السلع أو حجبها، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية؛ وكذا بيع بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات استغلالاً للأحداث العالمية الراهنة.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الموحدة إلى أن المنظومة قامت، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بالتعامل مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الاستجابات جاءت كنماذج لجهود الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة وزارات التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها، والداخلية وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى جميع المحافظات، بما يؤكد حرص الحكومة بكل الجهات التابعة لها على الحد من مظاهر الاستغلال وجميع أوجه مخالفة القانون، حماية لحقوق المواطنين.



https://www.dostor.org/3746425



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل "إنفوجرافات" للحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 12 حتى 18 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

فعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادًا لشهررمضان المعظم، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

https://www.dostor.org/3746791