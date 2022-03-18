تحذير للرجال.. تناول الكثير من اللحوم يزيد من خطر الإصابة بالعقم

زعمت دراسة جديدة أن الرجال الذين يأكلون الكثير من اللحوم يزيد بينهم خطر الإصابة بالعقم، وفقًا لما نشره موقع "the sun" البريطاني.

حذر الخبراء من أن أولئك الذين يخططون لإنجاب طفل يجب أن يتأكدوا من تناولهم كميات محدودة من الدجاج ولحم البقر والضأن.

وجد البحث الذي أجري في جامعة "ورسستر"، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تقلل هرمون التستوستيرون لدى الرجال بنسبة 37 في المائة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على القدرة على الإنجاب.

قال كبير الباحثين أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وهو المحدد الرئيسي لخصوبة الرجال.

أوضح الباحثون، أن النظم الغذائية الغنية بالبروتين تسببت في انخفاض هرمون التستوستيرون ، لذا فمن المحتمل أنها تسببت أيضًا في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، مما يقلل من خصوبة الرجال.

ويرتبط انخفاض هرمون التستوستيرون أيضًا بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والزهايمر، حيث أشارت إلى أن الجسم قد يصبح منشغلًا جدًا في إصلاح التسمم بالبروتين الذي يثبط إنتاج هرمون التستوستيرون.

ما هي كمية اللحوم المثالية لجسم الإنسان؟

ووجدت الكثير من الأبحاث، أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين، والتي تميل إلى أن تكون منخفضة في الكربوهيدرات كحل وسط، تؤثر باستمرار على هرمون التستوستيرون وترفع هرمون التوتر.

وكان النظام الغذائي الغني بالبروتين هو النظام الذي يأتي فيه 35 في المائة من السعرات الحرارية من البروتين، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والفاصوليا والبقول.

وبالنسبة للرجل الذي يأكل 2500 سعره حرارية في اليوم، فإن هذا يعني أنه يأكل حوالي 865 سعره حرارية من البروتين، وهي تعادل ثلاث بيضات في وجبة الإفطار وصدر دجاج على الغداء و 250 جرامًا من اللحم البقري المفروم على العشاء.

يعد تناول البروتين أمرًا حيويًا وله عدد من الفوائد ، بما في ذلك إصلاح العضلات والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.