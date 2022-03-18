«كيف تشرح درسا؟».. لقاء في المنيا يحاضره الأب يوحنا صموئيل

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك سينظم لقاء تكويني لخدام المرحلتين الابتدائية والإعدادية.



وأضاف «باخوم»، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللقاء يأتي تحت شعار "كيفية تحضير لقاء تربية مسيحية وكيفية شرح المثل، وكيفية شرح المعجزة، وكيفية شرح سيرة القديس.



ويلقي المحاضرة الأب يوحنا صموئيل، يوم الثلاثاء الموافق 22 من مارس الجاري، بكاتدرائية يسوع الملك.



وكانت الكنيسة قد احتفلت بالقديسة لويزا التي ولدت في 12 أغسطس عام 1591م، بمدينة لوميوكس واز بفرنسا، من عائلة ماريلاك النبيلة.

كان عمها ميشيل دي ماريلاك شخصية رئيسية في بلاط الملكة ماري دي ميديسي، لذا عاشت لويزا بين الطبقة الأرستقراطية، ولكن بدون حياة عائلية مستقرة لأن عندما تزوج والدها من زوجته الجديدة أنطوانيت لوكامو، رفضت زوجته قبول لويزا أن تعيش معهم.



فذهبت إلى دير الملكي بويسي عند عمتها الراهبة الدومينيكانية، عندما ارادت لويز أن تنضم رفض طلبها. وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرها عاشت مع سيدة متدينة تعلمت منها إدارة الشؤون المنزلية، بالإضافة إلى تعلم طب الأعشاب، وفى سن الخامسة عشر تقدمت أيضا إلى الحياة الرهبانية ولكن رفضت تقريبا لأن حالتها الصحية كانت غير مستقرة.



وعند اقترابها من الانتقال من هذا العالم كتبت لراهباتها رسالة تقول فيها «اعتنوا جيداً بخدمة الفقراء، لأن يسوع مقيم فيهم وقوموا بإكرام لمريم العذراء لتكون شفيعتكم، بعد تدهور صحتها رقدت فى الرب القديسة لويزا دي ماريلاك بعد وفاة صديقها القديس منصور دي بول بستة أشهر».

وكانت تبلغ من العمر 68 عام، وكان لدي بنات المحبة أكثر من 40 منزلا في باريس.



فقام بتطويبها البابا بنديكتوس الخامس عشر عام 1920م، وفي 11 مارس عام 1934م تم إعلان قداستها على يد البابا بيوس الحادي عشر.