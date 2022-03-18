دراسة: انخفاض مناعة كورونا بشكل حاد لدى سكان دور الرعاية البريطانية

كشفت دراسة بريطانية حديثة، عن أن المناعة تنخفض بشكل حاد بين سكان دور الرعاية في المملكة المتحدة خلال الأشهر التي تلت التطعيم ضد فيروس كورونا، مما أدى إلى دعوات للتعزيز المنتظم للفئات الأكثر ضعفًا.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وجدت الدراسة الممولة من الأمن الصحي في المملكة المتحدة البريطانية، والتي أجريت على أكثر من 15 ألفًا من سكان دور الرعاية في البلاد، أن الحماية من الاستشفاء والوفاة انخفضت بمقدار الثلث بعد ثلاثة إلى سبعة أشهر من التطعيم.

وأكدت الصحيفة أن الدراسة راقبت مستويات الأجسام المضادة من فيروس كورونا والإصابات عبر عدد من الموظفين والمقيمين في 331 دار رعاية في جميع أنحاء إنجلترا من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021.

وأفادت الصحيفة أن هذا التراجع أكثر حدة من ذلك الذي شوهد عند الشباب، حيث تتضاءل المناعة ضد العدوى، ولكن يبدو أن الحماية من الأمراض الشديدة قوية.

وقالت البروفيسور لورا شالكروس، خبيرة الصحة العامة في يونيفرسيتي كوليدج لندن ومؤلفة البحث: "ما نراه هو أنهم في خطر متزايد من الإصابة بالعدوى والاستشفاء والوفاة مع تضاؤل ​​المناعة، وتلك الزيادات تبدو كبيرة جدًا".

وأضافت: "أنه يشير إلى أن التعزيزات السنوية للسكان من اللقاح قد لا تكون كافية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارًا من أبريل، سيتم تقديم جرعة معززة رابعة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والمقيمين في دور الرعاية.

وقال وزير الصحة البريطانية، ساجد جافيد، هذا الأسبوع، إنه يمكن طرح المزيد من التعزيزات في الخريف ، اعتمادًا على نصيحة اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI).

ووجد الباحثون أن جرعتين من اللقاح كانتا فعالتين في منع 85٪ المصابين من دخول المستشفى و94٪ من الوفيات بين المقيمين في دور الرعاية بين أسبوعين و12 أسبوعًا بعد الجرعة الثانية، لكن هذه الحماية تراجعت إلى 54٪ من حالات الاستشفاء و63٪ من الوفيات بعد ثلاثة إلى سبعة أشهر من التطعيم.