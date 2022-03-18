الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن ملابس بشبرا الخيمة

نشب حريق داخل مخزن ملابس فى الطابق الأرضى بمنطقة حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق وإخماده حفاظًا على أرواح المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بنشوب حريق بمخزن ملابس بالطابق الأرضي بشارع مسجد الرحمن بمنطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة دون إصابات أو خسائر بشرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبها؛ أمرت محافظة القليوبية بالكشف عن تراخيص المخزن ومدى قانونية إقامته بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخزن.