الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارتنا فى رومانيا تتابع جهود فريق الهلال الأحمر المصرى على حدود أوكرانيا

فريق الهلال الأحمر
فريق الهلال الأحمر المصري

استقبل السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر فى بوخارست، كلًا من الدكتور محمود ثروت، مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري، والمهندس مصطفى رفعت، مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري ومسئول الإغاثة الدولية، وذلك قبيل مغادرتهما بوخارست إلي أرض الوطن بعد مشاركة الفريق المصري في الجهود الإغاثية على الحدود الرومانية.

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وأشاد السفير مؤيد الضلعي بالجهود المشرفة التي بذلها الفريق المصري، وكونه أول فريق عربي يشارك بهذا الشكل، وهذا النشاط في الجهود الإغاثية عند المعابر الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا.

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تدشين خيمة للهلال الأحمر المصري

ودشن الفريق خيمة دائمة للهلال الأحمر المصري عند نقطة الحدود SIRET، كما تم تدريب عدد من المتطوعين المصريين والرومانيين عند نقاط الحدود SIRET وIsacca وSighet، والذين سيقدمون خدماتهم الإنسانية كمتطوعين لدي الهلال الأحمر المصري.

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وأهدى الفريق المصري رداء متطوعي الهلال الأحمر للسفير مؤيد الضلعي وأعضاء السفارة، وذلك تقديرًا للجهود التي بذلتها السفارة المصرية في بوخارست من أجل تذليل كافة العقبات أمام فريق الهلال الأحمر المصري، وتسهيل قيامه بمهامه الإنسانية، وتقديم الفريق مجموعات من المتطوعين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المتواجدة علي الحدود.

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الهلال الأحمر مصر سفير مصر السفارة المصرية جمعية الهلال الأحمر مؤيد الضلعي ​أوكرانيا الحدود الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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