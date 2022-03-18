الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن 5 جثث لقوا مصرعهم داخل سيارة بالمنيا

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بدفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في انقلاب سيارة ملاكي، مما أدى لاشتعالها، بمدخل بحري البساتين طريق الجيش بالمنيا، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكان لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى، مما أدى إلى اشتعالها وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثث عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي قادمة من أسيوط على الطريق الصحراوى الشرقى واشتعالها، وقد أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

وقامت الأجهزة الأمنية بإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام السيارات على الطريق الصحراوى الشرقى وقد أفادت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث.

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التصريح بدفن 5 جثث لقوا مصرعهم داخل سيارة بالمنيا

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