مسلسلات رمضان 2022.. هدير أبو نار تشارك في «دايما عامر»

تشارك الفنانة الشابة هدير أبونار، في مسلسل «دايمًا عامر»، بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، وتجسد هدير أبو نار، شخصية موظفة بالمدرسة، وتتعرض للعديد من الأزمات مع الطلاب.

وتدور أحداث مسلسل «دايمًا عامر» حول مشاكل التعليم والطلاب في مصر، حيث تدور الأحداث في مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

ويقدم الفنان محمد ثروت دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، والفنانة ميرنا نور الدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" والفنان محمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية"، والفنانة سما إبراهيم تجسد شخصية " همت عطية" مدرسة إنجليزي"، والفنان نضال الشافعي يقدم "مستر أكرم" إمبراطور الكيمياء"، والفنان أحمد الشامي يجسد شخصية "مستر شريف" مدرس الرسم.

يشار أنه يقوم ببطولة مسلسل «دايما عامر»، عدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويمثل العمل، عودة التعاون بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري، بعدما قدما سويا مسلسل «الزوجة الرابعة»، عام 2012، ومسلسل «مزاج الخير»، عام 2013.

يشار أنه يقوم ببطولة مسلسل «دايما عامر»، عدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويمثل العمل، عودة التعاون بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري، بعدما قدما سويا مسلسل «الزوجة الرابعة»، عام 2012، ومسلسل «مزاج الخير»، عام 2013.