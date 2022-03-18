الهلال الأحمر المصرى يُفعّل نقطة خدمات إنسانية على الحدود «الأوكرانية- البولندية»

افتتح فريق الإغاثة الدولي الثاني للهلال الأحمر المصري، برئاسة الدكتور رامي الناظر، ومشرف غرفة العمليات لطفي غيث، أول نقطة خدمات إغاثية في دولة بولندا في معبر مديكا، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية من منطلق حرصه الشديد على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية، وفي خطوة مكملة لما تقوم به الدولة المصرية لدعم إجلاء وعودة المصريين إلى البلاد.

يأتي ذلك عقب جهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والدعم من وزارة الخارجية المصرية، متمثلة في السفارة المصرية فى بولندا، والجهود التنسيقية مع الصليب الأحمر البولندي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث تكون نقطة الخدمات هي محطة اطمئنان للمصريين والعرب العائدين من أوكرانيا تسمح لهم بتيسير عملية عودتهم إلى البلاد، من خلال تيسير أوراقهم وتوفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسوا تمهيدا لعودتهم إلى البلاد.

ويقوم فريق من المتطوعين الذين تم تدريبهم تدريبا مكثفا على هذا العمل من أجل ضمان جودة تقديم الخدمات.

الجدير بالذكر، أن الهلال الأحمر المصري قد قام بتفعيل نقطتي خدمات إغاثية مماثلة في دولة رومانيا عبر معبر سيريت ومعبر سيجيت، تقوم بتقديم الخدمات الإنسانية للمصريين والعرب العائدين إلى البلاد.

وكانت قد شهدت وزارة التضامن العديد من الأنشطة خلال أسبوع، خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري، نستعرضها فى التقرير التالي:-

19 ألف منفذ تصرف معاشات مارس الجارى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و27 منفذًا حتى مارس الجاري.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن أن عدد المؤمّن عليهم بلغ 14 مليونا و75 ألفا و856 شخصا حتى مارس الجاري، مقارنة بـ14 مليونًا و36 ألفًا حتى فبراير الماضي، مقارنة بـ14 مليونًا و23 ألفًا يناير الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و748 ألفا مقارنة بـ10 ملايين و670 ألفًا، فى فبراير الماضي.

