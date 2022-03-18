الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمان ألمانيا ومجلس الولايات يقران إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا

البرلمان الألماني
البرلمان الألماني

رغم الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية، وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) على تعديل قانون الحماية من العدوى بما يسمح بإلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا.

وخلال تصويت بإعلان الأسماء، صوت اليوم الجمعة، 388 نائبًا في البوندستاج لصالح الخطط التي وضعها الائتلاف الحاكم، بينما عارضها 277 آخرون، وامتنع نائبان عن التصويت.

وعقب جدال شديد، وافق نواب الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، على التعديل، بينما صوت باقي النواب ضده.

وبموجب التعديلات، من المقرر اعتبارًا من بعد غد الأحد، تطبيق عدد قليل من قواعد مكافحة كورونا، مثل تلك المتعلقة بارتداء الكمامات والخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس في المنشآت التي تضم فئات أكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريًا على متن الحافلات والقطارات، ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية، وذلك بعد الحصول على موافقة من البرلمان الإقليمي من الولاية.

ومع ذلك تعتزم الولايات الألمانية استغلال فترة انتقالية ممنوحة حتى 2 أبريل المقبل والحفاظ على بعض قواعد الحماية المعمول بها حاليًا.

حزب الخضر المانيا مكافحة كورونا كورونا الكمامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

سعر طن الحديد اليوم الجمعة 18-3-2022

تفاصيل التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس