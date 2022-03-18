برلمان ألمانيا ومجلس الولايات يقران إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا

رغم الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية، وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) على تعديل قانون الحماية من العدوى بما يسمح بإلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا.

وخلال تصويت بإعلان الأسماء، صوت اليوم الجمعة، 388 نائبًا في البوندستاج لصالح الخطط التي وضعها الائتلاف الحاكم، بينما عارضها 277 آخرون، وامتنع نائبان عن التصويت.

وعقب جدال شديد، وافق نواب الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، على التعديل، بينما صوت باقي النواب ضده.

وبموجب التعديلات، من المقرر اعتبارًا من بعد غد الأحد، تطبيق عدد قليل من قواعد مكافحة كورونا، مثل تلك المتعلقة بارتداء الكمامات والخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس في المنشآت التي تضم فئات أكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريًا على متن الحافلات والقطارات، ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية، وذلك بعد الحصول على موافقة من البرلمان الإقليمي من الولاية.

ومع ذلك تعتزم الولايات الألمانية استغلال فترة انتقالية ممنوحة حتى 2 أبريل المقبل والحفاظ على بعض قواعد الحماية المعمول بها حاليًا.