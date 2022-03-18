ضبط 27 طن دقيق «مجهول المصدر» قبل ترويجها بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 27 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة وجميعها بدون فواتير أو مستندات ومجهولة المصدر داخل مخزن قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية "دقيق أبيض فاخر" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها بالأسواق لرفع أسعارها بالمخالفة للقانون، ما يضر بالاقتصاد المصري.

تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول عن المخزن وبتفتيشه عثر على 27 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة وجميعها دون فواتير أو مستندات ومجهولة المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.