الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع العجز التجارى فى منطقة اليورو خلال يناير

منطقة اليورو
منطقة اليورو

انخفض العجز التجاري في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي، بفضل زيادة الصادرات، بحسب بيانات أصدرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة.

وانخفض العجز التجاري من 9.7 مليار يورو في ديسمبر الماضي إلى 7.7 مليار يورو (8.5 مليار دولار)، وجاء الميزان التجاري سلبيا في يناير الماضي، للشهر الثالث على التوالي.
وذكر "يوروستات" أن الميزان التجاري شهد ارتفاعا طفيفا في  يناير الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، عندما انخفض إلى مستوى يقارب مستوى  يوليو 2008، والذي كان أقل مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1999.
وارتفعت الصادرات على أساس شهري بنسبة 3.4%، كما زادت الواردات بنسبة 2.3% .

وانخفض العجز التجاري في الاتحاد الأوروبي من 17.4 مليار يورو إلى 14.8 مليار يورو.

وارتفعت صادرات منطقة اليورو على أساس سنوي بنسبة 18.9% في  يناير، وزادت الواردات بنسبة 44.3%.
ونتيجة لذلك، تحول الميزان التجاري من تحقيق فائض قيمته 10.7 مليار يورو العام الماضي إلى تسجيل عجز قيمته 27.2 مليار يورو.

العجز التجاري اليورو يوروستات الاتحاد الأوروبي

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وائل لطفي

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