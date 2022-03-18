استمرار ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي باكستان، سجلت السلطات الصحية 183 إصابة جديدة و7 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و520 ألفا و817 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و326 حالة.

فيما سجلت الهند 2528 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و4 آلاف و5 حالات.

وأفادت الوزارة بتسجيل 149 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 516 ألفا و281 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 27 ألفا و71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و303 آلاف و491 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 80 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 24 ألفا و75 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وتعاف على مدار أمس، 21 ألفا و522 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و48 ألفا و491 شخصا.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 126 ألفا و234 إصابة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 27 ألفا و4 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و927 ألفا و437 إصابة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 34 ألفا و185 حالة، وفقا لصحيفة /مالاي ميل/ الماليزية.

وتعافى على مدار أمس 29 ألفا و450 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و596 ألفا و453 شخصا.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 14 ألفا و128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 452 ألفا و670 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، خمس حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 138 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 8 آلاف و163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و724 ألفا و368 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفا و318 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بليسك/ بالتشيك.

وتعافى على مدار أمس،12 ألفا و679 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و608 آلاف و651 شخصا.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و640 ألفا و550 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و630 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيوز/ الجورجية.

وتعافى على مدار أمس 913 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و594 ألفا و924 شخصا.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 422 ألفا و254 إصابة.

وسجلت وزارة الرعاية الصحية، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8 آلاف و592 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أرمين برس/ الأرمينية.

وتعافى على مدار أمس، 149 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 409 آلاف و196 شخصا.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9 آلاف و782 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و618 ألفا و450 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و73 حالة وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /سلوفاك سبكتاتور/ السلوفاكية.

وتلقى 2 مليون و818 ألفا و833 شخصا، الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تلقى 2 مليون و759 ألفا و440 شخصا، جرعات التطعيم كاملة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1720 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و26 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و96 ألفا و 247 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و207

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و787 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2977 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 237 ألفا و414 حالة، بإجمالي وفيات 1637.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 ألاف و767 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 703 حالات تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و300 ألفا و550 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 467 ألفا و436 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و174 إصابة جديدة بكوفيد، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و624 ألفا و954 حالة، كما سجلت البلاد 187 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 321 ألفا و806 حالات وفاة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 134 ألفا و772 حالة والوفيات إلى 3049 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفا و658 حالة والوفيات إلى 853.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 509 آلاف و834 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و378 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 986 ألفا و435 والوفيات إلى 8704 حالات.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 ألفا و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 690 ألفا و741 حالة والوفيات إلى 5342 حالة.

وسجلت روسيا 34 ألفا و442 إصابة ووفاة 524 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و518 ألفا و699 مصابا والوفيات إلى 363 ألفا و563 حالة.

وسجلت اليابان 55 ألفا و147 إصابة ووفاة 164 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و966 ألفا و960 مصابا والوفيات إلى 26 ألفا و764 حالة.

وسجلت أستراليا 48 ألفا و677 إصابة ووفاة 29 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و816 ألفا و633 مصابا والوفيات إلى 5694 حالة.

وسجلت المجر 3322 إصابة ووفاة 66 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و824 ألفا و89 مصابا والوفيات إلى 44 ألفا و961 حالة.

وسجلت النمسا 51 ألفا و112 إصابة ووفاة 24 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و387 ألفا و12 مصابا والوفيات إلى 15 ألفا و344 حالة.

وسجلت أفغانستان 42 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 176 ألفا و983 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 7651 حالة.

وسجلت ليختنشتاين 117 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و34 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 81 حالة.

وسجلت فنلندا 3400 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 786 ألفا و312 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 2783 حالة.

وسجلت نيبال 12 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و119 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 11 ألفا و950 حالة.

وسجلت بولندا 11 ألفا و660 إصابة ووفاة 107 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و875 ألفا و72 مصابا والوفيات إلى 114 ألفا و87 حالة.