الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن المنافذ» يحبط 14 قضية تهريب وهجرة غير شرعية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت جهود الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (7) قضايا، وضبط (2007) مخالفات مرورية متنوعة. 

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (36) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (269) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (8) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة  تم ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الهجرة غير الشرعية مخالفة مرورية جهود الحملات اتخاذ الإجراءات حكم قضائي متنوع

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وائل لطفي

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