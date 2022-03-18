إيطاليا تسجل 82 ألفا و368 إصابة بكورونا و128 وفاة

سجلت إيطاليا 82 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و128 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 مليونا و645 ألفا و834، والوفيات إلى 157 ألفا و442.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و282 ألفا و193 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وتلقى 47 مليونا و725 ألفا و254 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 15ر79 في المئة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.